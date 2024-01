No acidente, dois caminhões de pequeno porte tombaram na pista sentido Rio - Divulgação / PRF

No acidente, dois caminhões de pequeno porte tombaram na pista sentido Rio Divulgação / PRF

Publicado 17/01/2024 09:39 | Atualizado 17/01/2024 10:25

Rio - Cinco homens ficaram feridos, na manhã desta quarta-feira (17), após uma colisão entre três caminhões na Rodovia Presidente Dutra, na altura da Pavuna, Zona Norte do Rio. A pista no sentido Rio está apenas com uma faixa liberada. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas vítimas sofreram ferimentos leves e outra está em estado grave.

Às 6h46, os quartéis de São João de Meriti, Duque de Caxias e Parada de Lucas foram acionados para atender o acidente entre os três caminhões, que aconteceu no Km 171, no sentido Avenida Brasil. Dentre os feridos, Pedro G. Pereira Neto, de 26 anos, foi levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu com o quadro estável. Além dele, outro homem ainda sem identificação foi encaminhado para o Hospital Municipal de Belford Roxo.

De acordo com a EcoRioMinas, concessionária responsável pela via, o acidente envolveu uma carreta e dois caminhões de pequeno porte, que tombaram na pista com diversos produtos. A empresa ainda informou que a via no sentido Avenida Brasil ficou completamente interditada e o trânsito teve que ser desviado pela Via Marginal, próxima ao local.

Além do Corpo de Bombeiros, equipes de limpeza e agentes da Polícia Rodoviária Federal também estão auxiliando no local. Entre os homens feridos, apenas Pedro Neto teve a identidade revelada até o momento.

Caminhão pegou fogo na Av. Brasil

Um caminhão pegou fogo na Avenida Brasil, na altura da Penha, na Zona Norte, na manhã desta quarta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado e não há informações sobre vítimas. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), por volta das 8h30, o sentido Centro foi liberado, mas duas faixas seguem ocupadas na pista central, no sentido Zona Oeste.

INCÊNDIO EM CAMINHÃO NA AVENIDA BRASIL



Veículo pegou fogo na Avenida Brasil, na altura da Penha, na pista Central, sentido Zona Oeste.



Prefira a pista lateral.



CET-Rio está no local.#CORInforma #transitorj pic.twitter.com/bvERJUrsqj — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 17, 2024

O COR também divulgou que a pista central chegou a ficar totalmente fechada para a atuação das equipes, o que causou congestionamento na região. O tráfego teve que desviado pela pista lateral.

*Em atualização