Por conta do impacto da batida, o poste acabou tombando e a frente do ônibus ficou destruída - Reprodução/TV Globo

Publicado 18/01/2024 06:50 | Atualizado 18/01/2024 06:52

Rio - Um acidente com um ônibus deixou um homem ferido, na noite desta quarta-feira (17), em Jacarepaguá, na Zona Oeste. O coletivo seguia pela Estrada do Gabinal, no sentido Freguesia, quando colidiu com um poste. O veículo permanece no local na manhã desta quinta-feira (18) e, segundo o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da via está interditada.

Por conta do impacto da batida, o poste acabou tombando e a frente do ônibus ficou destruída. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Alto da Boa Vista foi acionado às 21h47 para o acidente, na altura do nº 1602. Os militares atenderam Alexandre Pereira, de 40 anos, que foi liberado ainda no local. Na manhã de hoje, equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) e da Light atuam na região.