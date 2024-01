Barricadas incendiadas interditaram Rua Leopoldo Bulhões, em Manguinhos - Reprodução / TV Globo

Rio - As comunidades de Manguinhos e Urubu, na Zona Norte, amanheceram com intenso tiroteio durante operações da Polícia Militar, nesta quinta-feira (18). A Avenida Leopoldo Bulhões, que liga os bairros de Benfica, Manguinhos e Bonsucesso, chegou a ser interditada por barricadas incendiadas. O Centro de Operações Rio (COR), orienta que os motoristas sigam pela Avenida Brasil, enquanto os agentes retiram as barreiras.

De acordo com a polícia, equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) fazem uma operação nas comunidades de Manguinhos, Arará e Mandela. Na ação, segundo a PM, suspeitos atiraram contra os policiais e, após a troca de tiros, um homem ficou ferido e outros quatro foram presos. O suspeito atingido foi levado para o Hospital Municipal Sousa Aguiar. Dentre os presos, um foi flagrado ateando fogo em objetos para obstruir as vias da região. Três fuzis e uma pistola também foram apreendidos

Já os agentes do 3º BPM (Méier) estão nos morros do Urubu e Engenho. Às 5h48, o perfil Onde Tem Tiroteio (OTT) registrou disparos próximos da Rua Pequi, no Morro do Urubu. Nesta, durante confronto, um homem foi baleado e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Um rádio comunicador, drogas e duas pistolas foram apreendidas.

A região registrou três sequestros em 10 dias, nas proximidades do Quitungo e a suspeita é de que o mesmo grupo criminoso da comunidade seja responsável pelos desaparecimentos. Segundo o delegado da 38ª DP (Vista Alegre), Flávio Rodrigues, a principal linha de investigação é de que eles tenham sido levados pelos bandidos devido a um acerto de contas, pois as vítimas moravam ou integravam o tráfico de drogas de favelas dominadas por facções rivais.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Clínica da Família Victor Valla, em Benfica, suspendeu o funcionamento, por conta das operações na região.



