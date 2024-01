Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) durante ação no Complexo do Chapadão, em 2023 - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 19/01/2024 06:00

Rio - Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), divulgados nesta sexta (19), apontam que o número de crimes contra a vida, ou seja, de letalidade violenta, em 2023, foi o menor desde o início dos levantamentos, em 1991. De acordo com o órgão, houve 4.257 casos de mortes em decorrência de crime durante todo o ano passado, uma diminuição de 5% em relação a 2022.

O indicador de letalidade violenta engloba homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, roubo seguido de morte e morte por intervenção por agente de Estado. Este último crime também sofreu uma queda, de acordo com o ISP. Foram 461 mortes a menos em relação a 2022, correspondendo a uma diminuição de 35%.

Já o número de fuzis apreendidos aumentou em 28% em comparação ao ano anterior. Foram 610 armas de longo alcance recolhidas, sendo o maior número dos últimos 16 anos. De janeiro a dezembro de 2023, 6.281 armas de fogo foram apreendidas no Estado do Rio de Janeiro, cerca de 16 por dia.

Além disso, as polícias Civil e Militar realizaram 36.952 prisões em flagrante no ano e recuperaram, no mesmo período, 14.675 veículos roubados.



Segundo o levantamento, os crimes contra o patrimônio também diminuíram em 2023. Os roubos de carga caíram 24%, sendo 3.225 casos, 1.004 roubos a menos quando comparados a 2022, se tornando o menor número de casos para o ano desde 2011.

Os roubos de rua (roubo de aparelho celular, roubo a transeunte e roubo em coletivo) reduziram 17%, registrando o menor número de casos desde 2004, e os roubos de veículos diminuíram 12%, quando comparado com o mesmo período do ano passado - foi o menor número de casos para o ano desde 2012.

Todos os dados divulgados pelo ISP são referentes aos Registros de Ocorrência realizados em delegacias do estado.



Principais indicadores:



- Letalidade violenta: 4.257 mortes em 2023 e 337 em dezembro de 2023. Na comparação com dezembro de 2022, o indicador registrou redução de 3%. No acumulado do ano, a diminuição foi de 5%. Foi o menor número de mortes para o acumulado desde o início da série histórica, em 1991.



- Morte por intervenção de agente do Estado: 869 mortes em 2023 e 53 em dezembro de 2023. Na comparação com dezembro de 2022, o indicador registrou redução de 46%. No acumulado do ano, a diminuição foi 35%. Estes foram os menores números para o mês e para o acumulado desde 2015.



- Roubo de rua: 51.689 casos em 2023 e 4.069 em dezembro de 2023. Na comparação com dezembro de 2022, o indicador registrou redução de 17%. No acumulado do ano, a diminuição foi de 17%. Estes foram os menores números de casos para o mês e para o acumulado desde 2004.



- Roubo de carga: 3.225 casos em 2023 e 244 em dezembro de 2023. Na comparação com dezembro de 2022, o indicador registrou redução de 50%. No acumulado do ano, a diminuição foi de 24%. Estes foram os menores números de casos para o mês desde 2011 e para o acumulado desde 1999.



- Roubo de veículo: 22.250 casos em 2023 e 1.672 em dezembro de 2023. Na comparação com dezembro de 2023, o indicador registrou redução de 25%. No acumulado do ano, a diminuição foi de 12%. Estes foram os menores números de casos para o mês desde 2011 e para o acumulado desde 2012.



- Armas apreendidas: 6.281 apreensões em 2023. Por dia, foram 16 armas retiradas de circulação.



- Fuzis apreendidos: 610 apreensões em 2023. Na comparação com 2022, o indicador registrou aumento de 28%. Em média, foram dois fuzis apreendidos por dia.



- Prisão em flagrante: 36.952 prisões em 2023. Na comparação com 2022, o indicador registrou aumento de 8%. Por dia, as polícias civil e militar prenderam cerca de 94 pessoas em flagrante.



- Recuperação de veículos: 14.675 veículos recuperados em 2023. Na comparação com 2022, o indicador registrou aumento de 11%.