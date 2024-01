Publicado 19/01/2024 01:00

Na manchete: líder comunitário da Gardênia Azul é assassinado a tiros dentro de restaurante na Freguesia.

Segurança de supermercado no Andaraí é morto a facadas.

Cubano é preso sob suspeita de matar galerista americano no Jardim Botânico.

Criança de 3 anos morre dentro de carro em Guaratiba.

Inscrições para o 'Enem dos concursos' começam hoje.

No Show & Lazer: evento com diversas atividades e shows gratuitos vai rolar em Ipanema.

No Ataque, Vascão estreia no Cariocão com vitória sobre o Boavista: 2 a 0.

Ainda no Ataque, Fluminense começa o campeonato cedendo empate no finzinho e fica no 1 a 1 com o Voltaço.