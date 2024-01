Diversas armas foram apreendidas durante mandado de busca e apreensão em sítio de Rio Bonito - Divulgação

Publicado 18/01/2024 20:30

Rio - Dois homens apontados como integrantes de uma milícia de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foram presos nesta quinta-feira (18), em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio. O grupo paramilitar é investigado por dois homicídios na cidade. Duas pistolas, uma metralhadora, uma carabina e uma granada foram apreendidas durante a operação.

A ação foi nomeada como "Nella Tana", que significa "Dentro da Toca", em italiano, devido ao sítio onde os suspeitos se encontravam estar localizado em uma zona rural do município. Quando os policiais chegaram para cumprir um mandado de busca e apreensão no local, eles flagraram armadilhas feitas com fios esticados que apontavam rojões para as pessoas que entravam no sítio.

Um homem, que fazia a segurança do local, foi preso com uma granada e com uma pistola, além de estar vestido com roupas camufladas, vestimenta típica de milícias. No decorrer das buscas, o caseiro do sítio foi detido com uma pistola cheia de munições. Em outros cômodos, ainda foram apreendidos uma carabina calibre .12 com tripé, luneta e lanternas acoplados, uma metralhadora calibre 9mm com silenciador, munições de diversos calibres, além de coletes balísticos e materiais operacionais.

Também foram apreendidas duas réplicas de arma fogo, dois carregadores conhecidos colo "lata de goiabada", que comporta um número maior de munições, e dois dispositivos conhecidos como "kit rajada", próprios para fazer pistolas dispararem mais tiros por segundo.

Os policiais ainda encontraram uma criação de porcos. Os agentes investigam se os animais foram usados para comer cadáveres no local.

A ação foi realizada por policiais da 119ª DP (Rio Bonito) com apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada, do Departamento-Geral de Polícia do Interior e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Cães do Grupamento de Bombeiro Militar de Magé também ajudaram nas buscas por materiais.

Sítio é de miliciano de Caxias

A investigação apontou que o sítio é de José Jaílson Almeida de Souza, conhecido como Jajá, de 52 anos, um miliciano que mantém a base de seu grupo no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Contra ele, existe um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio qualificado. Agentes da 119ª DP (Rio Bonito) também irão pedir sua prisão devido às armas encontradas no local.

Jajá chegou a ser preso em 2012 por agentes da 60ª DP (Campos Elíseos), mas atualmente é considerado foragido da Justiça. Desde aquela época, o homem é apontado como integrante de uma milícia que atua nos bairros Jardim Gramacho, Parque Muísa, Pantanal, Lote XV e outras regiões de Duque de Caxias. O grupo criminoso atua na exploração de sinal clandestino de TV a cabo, cobrança de taxa de moradores, exploração de venda ilegal de gás e homicídio de desafetos.

A investigação segue em andamento para identificar seu paradeiro, assim como a identificação de outros membros da organização criminosa.

Quem tiver informações sobre a localização de milicianos e de José Jaílson pode informar, de forma anônima, ao Disque Denúncia através da Central de atendimento (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177, do WhatsApp Anonimizado (021) – 2253-1177 e do aplicativo Disque Denúncia RJ.