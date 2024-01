A PM informa que o policiamento foi intensificado na região e a ocorrência está em andamento. - Foto: Arquivo Mais

A PM informa que o policiamento foi intensificado na região e a ocorrência está em andamento.Foto: Arquivo Mais

Publicado 18/01/2024 19:47 | Atualizado 18/01/2024 20:03

Rio - Um intenso tiroteio terminou com uma mulher morta, um policial militar baleado e um jovem apreendido no bairro Bela Vista, em Rio Bonito, na tarde desta quinta-feira (18). O PM foi atingido no colete e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Seu quadro de saúde é estável.

Segundo a corporação, policiais do 35º BPM (Itaboraí) patrulhavam a região quando seis pessoas correram para uma área de mata. A PM relata que, quando os agentes seguiram o grupo, os suspeitos começaram a atirar.

Após o confronto, os militares afirmaram ter encontrado uma mulher morta e, junto a ela, uma pistola. Os outros suspeitos conseguiram fugir. No local, também foi apreendido um adolescente com drogas ainda não contabilizadas, que foi levado à 71ª DP (Itaboraí). A PM informou que o policiamento foi intensificado na região e a ocorrência está em andamento.