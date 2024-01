Moradores receberam kits de legumes na associação do Jorge Turco - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 18/01/2024 19:29 | Atualizado 18/01/2024 20:09

Rio - A Associação de Moradores do Jorge Turco, na Zona Norte do Rio, distribuiu, nesta quinta-feira (18), 400 quentinhas, kits de legumes e água para moradores afetados pelo temporal que provocou grandes estragos na Região Metropolitana do Rio, no último fim de semana. Em entrevista ao DIA, Patrick Santos, presidente da associação, explicou que, no momento, a principal necessidade de doação é água mineral.

"Hoje (quinta), distribui 400 quentinhas, kits de legumes e água. A prioridade está sendo água, porque como a água foi contaminada, os moradores estão sem. Essa é a nossa maior necessidade nesse momento", afirmou.

O ponto de recolhimento fica na sede da associação do Jorge Turco e atende moradores de Proença Rosa, Guaxindiba e Cafua, além da própria comunidade. Para os interessados em ajudar, Patrick atende por meio das redes sociais Morro Jorge Turco, no Facebook, e @instituto_lutarparavencer, no Instagram. Além disso, as doações também podem ser enviadas por meio da Central Única das Favelas (Cufa), que atua em vários pontos.

"A Cufa nos atende e atende a diversas comunidades. Em casos como esse da enchente, eles nos ajudam com as doações e distribuem em vários lugares", explicou Patrick.

DIA, o presidente Wellington Galdino disse que, além dos alimentos e água, materiais de limpeza também estão entre as principais necessidades. Nesta quarta-feira (17), a Cufa iniciou a distribuição de 15 toneladas de alimentos e produtos doados para as vítimas das enchentes. Ao, o presidente Wellington Galdino disse que, além dos alimentos e água, materiais de limpeza também estão entre as principais necessidades.

"Estamos distribuindo as doações para moradores de favelas nas regiões mais atingidas, como Acari, Irajá e Honório Gurgel, na Zona Norte, além de Belford Roxo e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. É um momento difícil para estas pessoas que tem tão pouco acesso. Estamos tentando amenizar este sofrimento", disse.

As doações físicas podem ser feitas na sede da Cufa, que fica no número 1 da Rua Francisco Batista, em Madureira, na Zona Norte. A Central Única das Favelas também está recebendo doações via PIX, pelo e-mail soschuvasrj@cufa.org.br

Outro ponto de doação é o Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia, Centro do Rio. Em pareceria com o portal Voz das Comunidades, a Câmara Municipal do Rio está recebendo, das 10h às 18h, doações de itens como alimentos não perecíveis, água potável, produtos de limpeza e de higiene pessoal. A princípio, a Casa do Povo receberá doações até a próxima segunda-feira.

O Santuário Cristo Redentor e a Paróquia São José da Lagoa também se uniram para arrecadar itens para os afetados pela chuva. O ponto na Avenida Borges de Medeiros, 2735, Lagoa, está recebendo os materiais e, para quem não puder comparecer presencialmente, a igreja aceita doações por PIX (CNPJ: 33.593.575/0388-63), que serão revertidas em produtos.

Até o momento, a paróquia recebeu mais de 5 mil peças de roupa, 240 kits de material de limpeza, 402 itens de higiene pessoal e 10 mil garrafas d'água.

O Sesc Mesa Brasil - programa de combate à fome e ao desperdício do Sesc RJ – também montou uma força tarefa para ajudar as vítimas das chuvas que castigaram Nova Iguaçu, no último fim de semana. Itens de higiene, água mineral e alimentos não perecíveis estão sendo recebidos na sede do programa, no Sesc Madureira, localizado na Rua Ewbanck da Câmara, 90. A unidade já recebeu quatro toneladas de comida e iniciou a distribuição na terça-feira.

Os impactos do temporal



Doze pessoas morreram e duas seguem desaparecidas , após o temporal que atingiu o Rio de Janeiro. Neste domingo (14), o prefeito Eduardo Paes decretou situação de emergência. Ao todo, o Corpo de Bombeiros atendeu mais de 360 ocorrências relacionadas às chuvas em todo o território fluminense. A maioria dos chamados são para salvamentos de pessoas, inundações/alagamentos, cortes de árvores e desabamentos/deslizamentos.

Em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte, um homem foi vítima de um desabamento provocado por um deslizamento de terra, na madrugada deste domingo. Em Acari, uma mulher foi encontrada morta na Rua Matura, vítima de afogamento. Em Costa Barros, uma mulher foi soterrada na Estrada de Botafogo.



Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, uma mulher foi encontrada morta em um rio e um homem se afogou na Rua Patricia Cristina, em Vila São Luis. Em Comendador Soares, próximo à Passarela da Rua Bernardino de Melo, outra vítima masculina adulta foi resgatada pelos militares, com sinais de afogamento.



Em São João de Meriti, um homem foi vítima de uma descarga elétrica na Rua Neuza e outro também se afogou na Rua Pinto Duarte. Houve a confirmação da morte de um homem na Rua Parecis, em Belford Roxo. Em Duque de Caxias, um homem sofreu uma descarga elétrica na Rua Marques de Paranaguá e outro na Rua Dona Alice Viterbo, em São Bento. Uma mulher também foi vítima de afogamento em Saracuruna.