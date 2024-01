Alimentos estão sendo embalados para envio a famílias afetadas pelo temporal do fim de semana - Divulgação

Alimentos estão sendo embalados para envio a famílias afetadas pelo temporal do fim de semanaDivulgação

Publicado 16/01/2024 17:06

Nova Iguaçu - O Sesc Mesa Brasil - programa de combate à fome e ao desperdício do Sesc RJ – montou uma força tarefa para ajudar as vítimas das chuvas que castigaram Nova Iguaçu, no último fim de semana. Assim como nos últimos anos, nesta mesma época, o programa está mobilizado para atender as emergências daquelas pessoas que, além de perderem seus bens, neste momento estão com necessidades básicas desatendidas.

As doações estão sendo recebidas na sede do programa, no Sesc Madureira (Rua Ewbanck da Câmara 90). A demanda é por doação de itens de higiene, água mineral e alimentos não perecíveis. Muitas doações já chegaram ao Sesc Madureira antes mesmo do pedido se tornar público, de modo que caminhões do Sesc já saíram e estão agendados para partirem nesta terça-feira.

Ao todo, 12 pessoas morreram em razão de alagamentos e deslizamentos. Apesar do foco no combate regular ao desperdício de alimentos e da fome, o Sesc Mesa Brasil RJ amplia sua atuação, sempre nos meses de janeiro e fevereiro, por conta de catástrofes climáticas recorrentes nesta época do ano.

No ano passado, por exemplo, o programa arrecadou e doou 1,6 tonelada de alimentos e 3 mil litros de água às vítimas das chuvas que atingiram São Gonçalo, no dia 13 de fevereiro. Em 2022, os esforços ficaram em torno das vítimas da enxurrada que castigou a cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, um dos maiores desastres naturais do país. Na ocasião, o programa Sesc Mesa Brasil – e toda a rede de solidariedade montada em torno da emergência – arrecadou e doou 210 toneladas de mantimentos para desabrigados e desalojados.

Interessados em fazer doações para o programa podem entrar em contato com 0800- 0222026 ou então pelo email mesabrasil@sescrio.org.br