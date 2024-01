Hospital da Posse convoca população para doação de sangue na unidade - Divulgação / Alziro Xavier / PMNI

Publicado 16/01/2024 15:29

Nova Iguaçu - O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) está convocando doadores de sangue. Neste início de ano, período marcado por férias e viagens, as doações costumam diminuir, enquanto os atendimentos de emergência aumentam. Por ser uma referência na Baixada Fluminense, o HGNI recebe vítimas de acidentes, baleados, feridos por arma branca, além de pacientes com doenças que precisam de transfusão sanguínea. A iniciativa também quer preparar as reservas para o período do Carnaval.

Com o aumento médio de 40% no volume de cirurgias realizadas nos últimos três meses, alcançando marca de 1.200 procedimentos de emergência e eletivos, o HGNI vem estimulando a doação de sangue para garantir que o estoque esteja sempre abastecido. A unidade vem realizando campanhas com acompanhantes e visitantes dos pacientes falando da importância em doar. São necessárias, no mínimo, 800 bolsas de sangue coletadas por mês para atender a demanda. O banco de sangue da unidade de saúde funciona de segunda a sábado, das 7h30 às 18h.

“Estamos desenvolvendo ações para atender um número maior de doadores. O banco de sangue continua funcionando em horário estendido e oferece transporte gratuito para pessoas que queiram fazer as doações em grupo. Queremos garantir que o estoque esteja em níveis adequados, principalmente neste primeiro trimestre do ano”, ressalta o diretor-geral do HGNI, Ulisses Melo.

O HGNI fica localizado na Avenida Henrique Duque Estrada Meyer, n° 953, no bairro da Posse, em Nova Iguaçu. O banco de sangue fica próximo à recepção geral da unidade de saúde.

Transporte gratuito

Uma opção para atrair os doadores de sangue é o transporte gratuito para grupos com quatro ou mais voluntários. Quem estiver interessado pode entrar em contato pelo telefone (21) 99695-7470, com até três dias de antecedência a data prevista da doação para verificar a viabilidade do serviço, que também atende cidades vizinhas à Nova Iguaçu. Ainda pelo telefone acontece uma pré-triagem para verificar se as pessoas estão aptas a doar. Ao fim do processo, a unidade disponibiliza, gratuitamente, um carro de aplicativo ou van, para fazer o transporte deste grupo.

Principais requisitos para doar sangue

– Apresentar documento de identificação com foto;

– Ter entre 16 e 69 anos, sendo que os maiores de 60 já devem ter doado sangue em outra ocasião e estar em boas condições de saúde;

– Pesar mais de 50 kg;

– É contraindicada a doação quem ingeriu bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

– Não é preciso estar em jejum, mas evite alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação;

– Quem teve sintomas de gripe ou resfriado deve aguardar dez dias após terminar o tratamento medicamentoso;

– Pessoas vacinadas precisam esperar até 48h para fazer sua doação;

– Quem fez tatuagem ou piercing deve aguardar até 12 meses para doar; exceto piercing na língua ou partes genitais que estará apto para doação um ano após a retirada;

– Diabéticos precisam estar com a glicose controlada e não fazer uso de insulina;

– Quem fez endoscopia ou colonoscopia precisa esperar seis meses;

– Não ter doença de chagas ou infecção sexualmente transmissível.