O Prefeito Rogério Lisboa se reuniu neste domingo com o governador em exercício, Thiago Pampolha - Divulgação

O Prefeito Rogério Lisboa se reuniu neste domingo com o governador em exercício, Thiago PampolhaDivulgação

Publicado 14/01/2024 23:12

A Prefeitura de Nova Iguaçu decretou situação de emergência no município devido às chuvas intensas que atingiram a cidade entre a tarde de sábado e a madrugada de domingo. O município encontra-se em estágio de crise. A Defesa Civil de Nova Iguaçu já registrou 173 ocorrências. Foram 145 pontos de alagamento e inundação, 90 pessoas desalojadas, 15 desabrigados, desabamento de quatro imóveis, 12 deslizamentos de barreira, seis casas interditadas, além de três mortes e o desaparecimento de uma mulher que caiu no Rio Botas.

Na manhã deste domingo, a Prefeitura montou gabinete de gerenciamento de crise, com a participação de várias secretarias e órgãos públicos, para analisar os impactos provocados pela chuva até que a cidade volte à normalidade. O prefeito Rogerio Lisboa também se reuniu, em seu gabinete, com o governador em exercício Thiago Pampolha Gonçalves e demais autoridades para apresentar a situação do município e traçar estratégias para minimizar as consequências das chuvas.

“Tivemos um dia difícil. Em Nova Iguaçu, as chuvas foram tão intensas que alcançaram o maior nível já registrado em 14 horas na cidade. Conseguimos tirar as pessoas de suas casas e estamos fazendo a limpeza das ruas, que vai seguir pelos próximos dias. Trabalhamos para diminuir o sofrimento das famílias que perderam móveis e utensílios”, garantiu o prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa.

De acordo com a Secretaria Municipal de Defesa Civil (SMDC), foram 235mm de chuva entre 18h30m e 8h30m, o maior volume já registrado na cidade neste período desde o início das medições dos índices pluviométricos, em 2008. Essa quantidade representou 77% da média histórica do mês de janeiro, de 305,8mm. Entre 8h45m de sábado e 8h45m de domingo, foram 237mm. O bairro Moquetá foi o mais atingido, com 57mm de chuva em apenas uma hora. Para a noite deste domingo, a previsão é de chuva fraca a moderada e isolada.

Uma mulher está desaparecida após a queda de um veículo no Rio Botas, no trecho entre Nova Iguaçu e Belford Roxo, na noite de sábado. Equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas na cidade vizinha. As três pessoas mortas, vítimas de afogamento, foram encontradas nos bairros de Santa Eugênia, Comendador Soares e Vila São Luís.

Diversas secretarias disponibilizaram equipes para fazer o trabalho na rua. Estão sendo usados equipamentos para a limpeza e desobstrução de bueiros, valões e rios, assim como a remoção de entulhos. Os semáforos da Via Light foram religados e está sendo feita a manutenção de sinalização de trânsito em toda a cidade. Agentes da Defesa Civil seguem nas ruas fazendo vistorias de imóveis, ruas e em pontos com possibilidade de deslizamentos.

Muitos bairros da cidade foram impactados pela chuva, sendo os das regiões do Centro, Posse, Comendador Soares, Santa Eugênia, Cerâmica, Caioaba, entre outros, como os mais afetados. Com a tempestade, houve o transbordamento do Rio Botas em diferentes trechos, entre eles Estrada da Palhada, Rua Bernardino de Melo, Comendador Soares e no Moquetá.

Todos os 58 Pontos de Apoio e Abrigos Temporários da Defesa Civil estão mobilizados para, se necessário, abrigar quem precisar de um local seguro. Quem estiver em situação de risco deve ligar para os telefones: 199, 2667-5751 e 981609740.