Hospital da Posse vem investindo em treinamentos para melhor capacitação do corpo de funcionáriosDivulgação / Alziro Xavier / PMNI

Publicado 11/01/2024 14:18

Nova Iguaçu - Uma das referências em saúde da Baixada Fluminense, o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) vem promovendo um conjunto de ações para qualificar ainda mais a assistência prestada aos pacientes. A unidade conta com o Núcleo de Educação Permanente (NEP), setor responsável por organizar, planejar e promover treinamentos e simulações de atendimentos, que acontecem diariamente, conforme a rotina dos funcionários.

Com a grande demanda de atendimentos feitos pelo HGNI, as capacitações oferecidas são necessárias para garantir que os profissionais da saúde estejam sempre atualizados sobre diversos assuntos, oferecendo uma atuação mais segura e qualificada aos pacientes que chegam de toda a Baixada Fluminense. Por mês, o NEP alcança cerca de três mil funcionários de todas as áreas de atuação, com treinamentos de até uma hora e meia para cada um.

“O NEP tem uma importância estratégica para o hospital. Fazem treinamentos diretamente nos setores ou no Centro de Estudos, como se fossem aulas, tirando dúvidas, orientando e falando de temas que irão atualizar o profissional e qualificar a assistência”, destaca a diretora multiassistêncial do HGNI, Viviane da Silva.

As capacitações abrangem tanto aspectos teóricos quanto práticos. Isso significa que os profissionais têm a oportunidade de adquirir conhecimentos por meio de aulas, bem como aplicar essas habilidades em situações práticas simuladas. O setor também é responsável por dar as boas-vindas a novos colaboradores através de uma integração, explicando todas as normas de atuação do HGNI.

“Seguimos um cronograma de treinamentos mensais e atendemos a necessidade de cada setor com temas específicos. O NEP vem para capacitar, aprimorar e agregar na formação de cada profissional, ampliando os conhecimentos técnicos e a formação de cada um com atualizações importantes”, ressalta a coordenadora do NEP, enfermeira Alessandra Damasceno.

Embora tenha uma equipe composta por enfermeiros, o NEP alcança com seus treinamentos profissionais de todas as áreas de atuação. Fonoaudióloga do HGNI, Jéssica Conceição de Abreu explica a importância das capacitações na rotina dos profissionais.

“Tem ajudado, orientado e atualizado toda a equipe, tanto da minha especialidade, quanto de outras, com informações importantes que garantem, de forma eficaz, melhorias no atendimento e acolhimento dos pacientes”, explica.

Enfermeira que atua na pediatria, Cristiane de Oliveira explica como o NEP auxilia na formação dela e de vários profissionais, mesmo em meio a rotina de plantões no HGNI.

“Eu acho que é muito importante para o profissional, pois têm muitas coisas que temos dúvidas, mas as capacitações esclarecem muitas coisas e colaboram para uma assistência mais ampla”, conclui.