Nova Iguaçu está com vagas abertas para o preparatório municipal até o fim de janeiroDivulgação

Publicado 09/01/2024 18:14

Nova Iguaçu - A Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu está com inscrições abertas para o preparatório municipal. Serão 160 vagas para pré-técnico e pré-vestibular. O objetivo é complementar a educação básica oferecida pela rede pública e ajudar na ascensão social dos estudantes do município, gerando mais oportunidades de aprimoramento acadêmico e profissional.

Para participar é necessário estar matriculado em uma escola da rede pública, ser bolsista de uma escola da rede privada ou ser concluinte da educação básica da rede pública. O candidato deve apresentar, no ato da matrícula, um comprovante de situação de vulnerabilidade socioeconômica, que pode ser a inscrição no CadÚnico ou um comprovante de renda per capita de até um salário-mínimo.

“O preparatório é uma grande oportunidade para os estudantes da nossa cidade. Por meio de um planejamento pedagógico específico e qualificado, esse curso prepara os alunos para o ingresso nas escolas técnicas e nas universidades”, afirmou Virgínia Rocha, Secretária Municipal de Educação (SEMED).

O curso vai começar em março de 2024, com aulas aos sábados, de 7h20 às 17h, na Escola Municipal Monteiro Lobato, que fica próxima à Vila Olímpica de Nova Iguaçu. Os alunos receberão instruções nas disciplinas exigidas para os vestibulares de ensino médio técnico, ensino militar e ingresso ao ensino superior.

As inscrições ficarão abertas até o dia 30 de janeiro. Os interessados poderão se inscrever através do link: https://linktr.ee/preparatorionovaiguacu. A divulgação dos resultados será feita por e-mail e nas redes sociais da Prefeitura.