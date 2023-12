Censo previdenciário segue abeto para o funcionalismo público de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 26/12/2023 12:00

Nova Iguaçu – Segue aberto o recadastramento do censo previdenciário para os funcionários públicos municipais efetivos, aposentados e pensionistas de Nova Iguaçu. Trata-se de um levantamento detalhado e abrangente, previsto em lei, para o Plano de Custeio do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu (PREVINI). Por isso, quem ainda não foi ao PREVINI, deve comparecer ao local até 31 de março de 2024, respeitando o calendário.

Censo previdenciário é um levantamento detalhado e abrangente de informações sobre os beneficiários de um sistema de previdência social, como aposentadorias e pensões, que precisam manter registros atualizados e precisos dos seus beneficiários.

Nesse processo, os beneficiários são solicitados a fornecer uma ampla gama de informações pessoais e financeiras para as autoridades previdenciárias. Isso inclui dados como idade, estado civil, dependentes, renda, condição de saúde e outros fatores que podem influenciar o cálculo dos benefícios.

“O Censo Previdenciário é um processo crucial para atualizar os dados cadastrais dos servidores e alinhar essas informações com a base nacional da Previdência Social. Ele proporciona benefícios como planejamento financeiro mais preciso, avaliações confiáveis para análises atuariais, melhores controles internos e auditorias, além de garantir benefícios justos aos servidores. Em essência, o censo mantém o sistema previdenciário eficiente e transparente, fortalecendo sua capacidade de atender às necessidades atuais e futuras”, esclarece a presidente do PREVINI, Jailce Scofano.

Estão sendo convocados servidores ativos estatutários da Prefeitura, da Câmara Municipal, da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG) e do próprio PREVINI. Para evitar filas e aglomerações, o instituto faz a convocação por grupos. Eles são separados por categoria (ativos, aposentados e pensionistas) e agendados de acordo com o mês de nascimento.

Os chamados devem comparecer ao local dentro do prazo estipulado, sob pena de ter suspenso o pagamento de suas remunerações até que sejam cumpridas as exigências. Até o fim de março, cerca de 11.450 servidores ativos, inativos e pensionistas devem fazer o recadastramento. Desde o início da realização do censo previdenciário, em agosto, 50% do grupo estimado já compareceu ao instituto.

O processo, que é realizado a cada quatro anos, deve ser feito presencialmente na Unidade de Cadastro e Protocolo da Diretoria de Benefícios do PREVINI, na Rua Antenor de Moura Raunheitti, nº 95, Bairro Luz. Mais detalhes sobre o censo previdenciário, tais como o calendário de convocação dos servidores e pensionistas e a relação de documentos necessários, estão em www.novaiguacu.rj.gov.br/previni/censoprevidenciario.