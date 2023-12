Agentes recuperaram aparelho celular que estava sendo vendido no Calçadão de Nova Iguaçu - Divulgação

Agentes recuperaram aparelho celular que estava sendo vendido no Calçadão de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 25/12/2023 21:46

Agentes da Operação Nova Iguaçu Presente recuperaram um aparelho celular roubado, que estava sendo vendido no Centro do município. A dona do aparelho reconheceu o mesmo e acionou os agentes.

A equipe estava em patrulhamento de rotina pela região da Avenida Nilo Peçanha, quando foram abordados por uma mulher, que teve a identidade preservada, que contou que havia sido vítima de roubo e seu aparelho estava sendo revendido no calçadão do centro.

De imediato, os agentes seguiram para o local e abordaram o suspeito, encontrando com ele o aparelho da vítima. As partes foram conduzidas para a 52ªDP, onde o homem foi autuado pelo crime de receptação qualificada, permanecendo preso.