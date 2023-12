Gestantes ganharam kits de presente da Secretaria Municipal de Assistência Social - Divulgação

Gestantes ganharam kits de presente da Secretaria Municipal de Assistência SocialDivulgação

Publicado 22/12/2023 15:00

Nova Iguaçu - Grávida de sua segunda filha, a dona de casa Ingrid Gonçalves Gomes, de 20 anos, foi uma das nove mães que receberam, na última semana, kits para gestantes inscritas no projeto “Mamãe Presente”, da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) de Nova Iguaçu. Com uma gestação de risco, ela está internada na Maternidade Mariana Bulhões a espera do nascimento de Manuela, previsto para março.

Desde o lançamento do projeto, em dezembro de 2019, mais de quatro mil gestantes foram contempladas com kits compostos por banheira, shampoo, condicionador, lenço umedecido, fraldinha, toalha de banho, body, meias e bolsa maternidade.



“Receber esses mimos do Mamãe Presente alegra nosso dia, pois representam carinho e conforto para todas as mães, ainda mais para quem está internada na maternidade. Tenho uma gravidez de risco e esse gesto, além de ajudar com produtos para o bebê, melhora nossa autoestima", disse Ingrid.



Assim como ela, mães que seguem acompanhando seus filhos na Maternidade Mariana Bulhões também receberam os kits. O "Mamãe Presente" promove o acolhimento e dá apoio às mulheres com importantes informações para uma gravidez saudável e também para o bom desenvolvimento do bebê. Além de garantir o pré-natal durante todo o período de gestação, o projeto trata de temas como as vacinas necessárias à mãe e ao bebê, o aleitamento materno, a valorização da vida e o fortalecimento de vínculos.



Diretora da Primeira Infância na Secretaria Municipal de Assistência Social, Louise Fernandes explicou que o “Mamãe Presente” faz o acompanhamento das gestantes e do bebê.



“A gente tem parceria com a maternidade e com toda a rede de saúde. Fazemos o acompanhamento dessas gestantes com encontros regulares e, ao final do encontro, entregamos o kit. Esse projeto começou em 2019, mas parou por conta da pandemia, porém não deixamos de assistir essas mães. Criamos uma modalidade online e retornamos com encontros presenciais nos equipamentos da Secretaria”, destacou.



O diretor-geral da Maternidade Mariana Bulhões, Adriano Pereira, destacou que a entrega dos kits é uma forma singela de homenagear as mães que estão internadas e acompanhando seus filhos.

“É um gesto de carinho que pode ajudar muito. A gestante tem um múltiplo de emoções hormonais e isso sempre afeta. Então ela, com esse carinho, se sente acolhida, agraciada e ela se sinta importante nesse momento da chegada de um novo bebê”, garantiu o diretor da unidade, referência em cuidados na gestação de alto risco, que realiza uma média de 400 partos por mês.