Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação

Publicado 14/12/2023 17:47

Nova Iguaçu - Com os votos favoráveis de todos os vereadores, a Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou, na última semana, a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício financeiro de 2024.

Estimada no valor de R$ 2 bilhões e R$ 342 milhões, a Lei fixa as despesas para a cidade e é uma iniciativa do Poder Executivo. Estão previstos investimentos nas áreas de educação, saúde e desenvolvimento urbano, buscando melhores condições de vida para a população.

O texto foi estudado e avaliado pelos parlamentares, após audiência pública sobre o tema.