Ellos ganhou um novo lar na Feira de adoção de Pets de Nova Iguaçu - Alziro Xavier / PMNI

Ellos ganhou um novo lar na Feira de adoção de Pets de Nova IguaçuAlziro Xavier / PMNI

Publicado 13/12/2023 20:22

Nova Iguaçu - Neste Dezembro Verde, mês que marca a campanha de conscientização que visa o combate ao abandono e maus-tratos contra animais, Ellos, um cão de raça indefinida, ganhou uma nova família. Ele foi um dos pets adotados em mais uma Feira de Adoção de Cães e Gatos promovida pela Prefeitura de Nova Iguaçu. A edição, a oitava do ano, foi realizada no Top Shopping e terminou com a adoção de dez bichos de estimação.

Ellos tem apenas um ano e, como muitos animais desta idade, gasta energia aprontando muitas “artes”. Ele havia sido adotado em uma edição anterior à feira desta terça, mas, já no dia seguinte, foi devolvido por sua tutora por ser muito bagunceiro. Mas a “má fama” não foi motivo para que o motorista de aplicativo Joilson da Silva Pereira, 29 anos, e a confeiteira Joyce Fialho, 28, rejeitassem o cão. Cientes do cão arteiro que estavam decididos a levar para casa, eles garantiram que estão preparados.

“Perdemos um cão há dois meses. Ele era bagunceiro, fazia muita arte. A casa estava muito vazia, nossa filha também era muito apegada a ele. Então estamos acostumados com esta agitação e a adaptação vai ser boa. O cão é como uma criança que precisa de atenção e carinho”, contou o casal.

A administradora Andriele Cristina da Silva, 37 anos, e sua companheira, a dona de casa Ailla Matos, 40, também foram à feira em busca de um novo membro para a família. Mães de Albert, uma criança de 3 anos, elas adotaram duas gatas em apenas quatro dias, sendo uma delas nesta terça-feira.

“Adotamos uma gata que já estava doente e precisou ser internada. Nosso filho, que tem autismo, entrou em crise, então decidimos adotar mais uma gata para ajudá-lo. Estamos na torcida para que a Joaninha receba alta e volte para casa. Assim, vamos ficar com duas gatas”, disse Andriele.

A Feira de Adoção de Cães e Gatos é promovida pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Assessoria Especial de Proteção Animal. Com mais esta edição, o município chega a 72 adoções de pets.

Para que as feiras sejam realizadas, a Prefeitura conta com protetores parceiros, que resgatam e cuidam dos animais até que eles estejam prontos para serem adotados. Eles são entregues já castrados e vermifugados, com exceção dos filhotes ainda com pouca idade para passar pelo procedimento. Estes são inseridos no serviço de castração gratuita da prefeitura, no ato da adoção, e castrados na idade apropriada.

No ato da adoção, os novos tutores são cadastrados e monitorados nos meses seguintes. O objetivo é se certificar que o animal está sendo bem cuidado e levando uma vida saudável.