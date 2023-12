Secretaria de Educação de Nova Iguaçu já divulgou o calendário escolar referente ao próximo ano - Divulgação / PMNI

Secretaria de Educação de Nova Iguaçu já divulgou o calendário escolar referente ao próximo anoDivulgação / PMNI

Publicado 13/12/2023 15:04

Nova Iguaçu - O ano letivo de 2023 está em sua reta final, mas as aulas do próximo ano já têm data para começar em Nova Iguaçu. A Secretaria Municipal de Educação (SEMED|) divulgou o Calendário Escolar de 2024 para alunos da Educação Especial, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). De acordo com o planejamento, o período letivo terá início no dia 5 de fevereiro e será encerrado em 20 de dezembro.

Com 57 dias letivos, o quarto bimestre, previsto para ocorrer entre 1º de outubro e 20 de julho, será o mais extenso no calendário. Já o terceiro bimestre, com 46 dias, será o mais curto. O primeiro e o segundo bimestres terão 55 e 51 dias, respectivamente, totalizando 209 dias letivos durante 2024.

O ano letivo contará com três períodos de recesso escolar, sendo o primeiro deles na semana do Carnaval, entre 12 e 16 de fevereiro. O segundo acontece entre 15 e 26 de julho, e o terceiro está agendado para 23 a 31 de dezembro.

“O próximo ano será marcado por menos feriados durante a semana do que tivemos ao longo de 2023. Com isso, conseguiremos promover um recesso com alguns dias a mais do que tivemos este ano e, ainda assim, encerrar o ano letivo antes, mas cumprindo o cronograma de mais de 200 dias letivos, conforme previsto em lei”, disse a secretária municipal de Educação, Maria Virgínia Andrade Rocha.

Pré-matrícula escolar

Os responsáveis por alunos inscritos na primeira fase da pré-matrícula escolar, realizada entre 27 de outubro e 4 de dezembro, devem estar atentos ao calendário de matrícula. A relação de inscritos será divulgada no dia 18 de dezembro, e o prazo para a efetivação da matrícula será de 8 a 12 de janeiro. Já para o segundo semestre da EJA, o período de inscrição presencial será de 15 a 19 de julho. A confirmação da vaga deverá ser feita de forma presencial e na escola na qual o estudante for contemplado.

Aqueles que perderam o prazo de inscrições na primeira fase ou que não forem contemplados com uma vaga em uma das 144 escolas da rede municipal, terão uma nova oportunidade. As vagas remanescentes serão inseridas no sistema, e a segunda fase da pré-matrícula será realizada de 18 a 22 de janeiro.

Assim como na primeira, está também será feita exclusivamente pela internet. Uma nova relação de inscritos será divulgada no dia 26 de janeiro, e os contemplados terão os dias 29 e 30 para a efetivação da matrícula. Após este período, as vagas ainda existentes serão disponibilizadas diretamente pela unidade escolar, sendo ela a responsável pela matrícula de novos alunos.

Todas as informações sobre o processo de matrícula escolar estão na Portaria SEMED nº 195 de 17 de novembro de 2023, publicada no Diário Oficial de 21 de novembro, disponível na página da SEMED. Basta acessar www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/matricula.