Nova Iguaçu está implementando Programa Bolsa Atleta para apoiar esportistas da cidade - Divulgação / PMNI

Publicado 13/12/2023 10:00

Nova Iguaçu - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Nova Iguaçu lançou, neste mês, o Programa “Bolsa Atleta”, que vai ajudar financeiramente os esportistas a partir de 14 anos, com cinco cotas distintas de benefícios nas categorias olímpico ou paralímpico, internacional, nacional, estadual e estudantil. A expectativa é que 121 atletas sejam beneficiados.



As inscrições estão abertas até 4 de janeiro na sede da Secretaria de Esporte e Lazer, na Rua Iracema Soares Pereira Junqueira, 65, centro de Nova Iguaçu, das 9h às 17h.



O valor do repasse será liberado mensalmente e depositado em conta corrente do atleta ou de seu representante legal. As bolsas variam de R$ 440 (categoria estudantil) a R$ 2.350 (olímpico ou paraolímpico).



“O Bolsa Atleta é fundamental para que os atletas iguaçuanos possam focar ainda mais no esporte e representar muito bem a nossa cidade em competições nacionais e internacionais", afirmou o prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa. "Essa bolsa também vai ter um papel fundamental na formação de uma nova geração, para que possam se desenvolver com mais recursos".



Segundo o secretário de Esporte e Lazer de Nova Iguaçu, Fernandinho Moquetá, esse patrocínio será responsável pelo surgimento de novos talentos no município.



“É um investimento na juventude de Nova Iguaçu. Os jovens terão um incentivo a mais na hora de treinar. Descobriremos novos talentos”, destacou.



Os candidatos devem ter atenção aos documentos necessários, pois a falta deles pode eliminar o atleta de conseguir o patrocínio. Entre os documentos estão a declaração em papel timbrado da Entidade Nacional de Administração do Esporte (Confederado) – específica para atletas/paratletas de modalidades não-olímpicas e não-paralímpicas; currículo esportivo com os resultados obtidos nos últimos três anos, contendo fotos, publicações em jornais e revistas das conquistas alcançadas, entre outros.



Não poderão candidatar-se ao patrocínio aquele que estiver cumprindo suspensão imposta por Tribunal de Justiça Desportiva, em sentença transitada em julgado, por resultado adverso em exame oficial de antidoping ou violação das regras antidoping contidas na Convenção Internacional contra o Doping nos Esportes ou que tenha sido condenado.



Todas as informações podem ser encontradas no Diário Oficial do município desta quarta-feira (29) através do link: https://www.doweb.novaiguacu.rj.gov.br/uploads/pmni_de_01-12-2023_-_sexta-feira_-_final_(2)_30051800.pdf