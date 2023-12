Nova Iguaçu realizou seminário sobre desenvolvimento sustentável no campus da Universidade Rural - Divulgação

Publicado 05/12/2023 16:52

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu realizou, na última semana, o primeiro Seminário de Desenvolvimento Rural Sustentável do município. O evento, que aconteceu na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Campus Nova Iguaçu, teve debates sobre segurança alimentar, inserção do agricultor no mercado de trabalho, saúde, violência e assistência no campo e o futuro sustentável para os agricultores da região.

Para o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Edgar Martins, eventos como esse são a junção de todas as ações que envolvem políticas públicas e novas tecnologias para os produtores rurais de Nova Iguaçu.

“Esse evento reúne tudo o que foi realizado pelo atual governo nos últimos anos. Estamos trabalhando nas áreas rurais, com cadastramento de agricultores, entendendo o que eles produzem e trazendo novas tecnologias para a garantia de produção e escoamento desses produtos.”

Nova Iguaçu tem, atualmente, 305 agricultores cadastrados no município. O plantio de bananas é a principal atividade do setor, seguido pelo do aipim e de frutas em geral.

O seminário teve apoio das secretarias Municipais de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEMDETTUR), Assistência Social (SEMAS) e da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG).