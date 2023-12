Hospital da Posse e Maternidade Mariana Bulhões realizam processo seletivo para vagas PCD nesta semana - Divulgação

Publicado 11/12/2023 16:47 | Atualizado 11/12/2023 18:53

Nova Iguaçu - O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) e a Maternidade Mariana Bulhões estão com oportunidades de empregos para Pessoas com Deficiência (PCDs) interessadas em atuar em unidades de saúde. O processo seletivo acontece nesta quinta (14) e sexta-feira (15), das 9h às 17h, no Centro de Atenção em Saúde Funcional (CASF) Ramon Pereira de Freitas.

Os interessados devem comparecer ao local com currículo atualizado e laudo médico, além de documentação pessoal (RG, CPF e comprovante de residência).

O processo para o preenchimento das vagas acontecerá após análise curricular e entrevista de emprego com o candidato. No HGNI há cargos disponíveis para técnico de enfermagem e auxiliares de rouparia, administrativo e farmácia.

Já na Maternidade Mariana Bulhões as oportunidades são para maqueiro, auxiliares administrativos e de higiene e limpeza. O regime de contratação é por CLT.

Serviço

Processo seletivo para contratação de PCDs

Local: CASF Ramon Pereira de Freitas – Rua Maranhão, 125 - Jardim da Viga, Nova Iguaçu

Dias: 14 e 15 de dezembro

Horário: 9h às 17h