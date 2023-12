Prefeitura de Nova Iguaçu concluiu o trabalho de instalação da decoração de Natal nas ruas do Centro - Divulgação / PMNI

Prefeitura de Nova Iguaçu concluiu o trabalho de instalação da decoração de Natal nas ruas do CentroDivulgação / PMNI

Publicado 14/12/2023 10:00

Nova Iguaçu - A Prefeitura concluiu o trabalho de ornamentação da cidade para o Natal. Na Via Light foi instalada uma árvore de 12 metros de altura, 100 enfeites no formato de árvore com luz led nos postes e estruturas de ferro em formato de caixas de presente. Já no Paço Municipal, há uma árvore de 15 metros de altura decorada e duas estruturas em ferro em formato de caixa de presente.



Todo o serviço foi executado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Nova Iguaçu, que, para reduzir os custos do investimento, aproveitou muito da decoração usada em 2022, com algumas peças sendo reformadas.

A Prefeitura ainda decorou a Avenida Sales Teixeira. Os troncos das palmeiras ganharam iluminação natalina.



“Essas árvores, enfeites e toda a ornamentação natalina vão trazer mais paz e alegria às pessoas da cidade, que fica mais iluminada, além de embelezar ainda mais Nova Iguaçu”, afirmou o prefeito Rogerio Lisboa.

Como a movimentação no comércio local tem um aumento considerável, a Prefeitura, por meio do programa Nova Iguaçu Mais Seguro (PROEIS), juntamente com o Controle Urbano, vai intensificar o patrulhamento nos grandes centros, como Comendador Soares, Austin, Miguel Couto e Centro. Cerca de 40 policiais e outros 40 agentes da Ordem Pública vão atuar nesses pontos para dar mais mobilidade e segurança.