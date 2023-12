Shopping em Nova Iguaçu adota inclusão social e acessibilidade como temas do Natal deste ano - Divulgação

Shopping em Nova Iguaçu adota inclusão social e acessibilidade como temas do Natal deste anoDivulgação

Publicado 14/12/2023 17:43

Nova Iguaçu - O Natal 2023 do TopShopping Nova Iguaçu tem como tema a inclusão social. A começar pela decoração de Natal, cuja ambientação oferece brinquedos para crianças com deficiência, como balanço e gira-gira acessível, acompanhados por monitoras, com entrada gratuita (até dia 31/12). E ao longo do mês de dezembro, outras atrações valorizam a inclusão social.

Nesta sexta (15), será um dia especial inclusivo para famílias com integrante com necessidade especial, no estúdio fotográfico que faz parte da promoção de Natal “Minha Família é Top” para foto gratuita. As vagas também são limitadas e as inscrições devem ser feitas no app do shopping.

Já no domingo (17), em parceria com a Prefeitura de Nova Iguaçu, o shopping promoverá uma tarde de apresentações de danças inclusivas, com ritmos diversos. Local: Praça de Alimentação do 3º piso, das 14h às 16h, com entrada franca. O objetivo é oferecer a igualdade de condições para desenvolver o potencial do participante, consciência corporal, criatividade, comunicação e autonomia, de forma que ele se sinta integrado.

Mais para o fim do mês, dia 30, será realizada uma discoteca inclusiva de réveillon, em uma tarde animada com muita música, dança e atividades lúdicas. Local: Praça de Alimentação do 2º piso, das 15h às 18h.