Votação para o prêmio destaque iguaçuano está aberta para o público escolher seus preferidos - Divulgação / PMNI

Publicado 22/12/2023 08:00

Nova Iguaçu - Está aberta a votação popular que irá definir os vencedores do Prêmio Destaque Iguaçuano 2023. A premiação é oferecida pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), para pessoas físicas, entidades públicas e privadas, coletivos informais e movimentos cujas iniciativas fazem a diferença na cidade. O público tem até o dia 19 de janeiro para eleger os destaques do ano. Basta acessar www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/premiodestaqueiguacuano2023 e votar.

Ao todo, o Prêmio Destaque Iguaçuano vai selecionar vencedores em nove categorias. São elas: Meio Ambiente, Comunicação Social, Redes e parcerias, Empreendedor, Cultura, Educação, Esporte, Apresentações Artísticas e Responsabilidade Social.

“Estamos na terceira edição do Prêmio Destaque Iguaçuano que mobiliza toda população para votar e reconhecer pessoas e ações que fazem a diferença na nossa cidade. É muito importante valorizar projetos que ajudam a melhorar a vida das pessoas na geração de trabalho e no desenvolvimento humano, cultural e econômico”, afirma o presidente da FENIG, Miguel Ribeiro.

Os três mais votados de cada categoria irão participar da cerimônia de premiação, que será realizada no dia 26 de janeiro, no Teatro Sylvio Monteiro, no Complexo Cultural Mário Marques.