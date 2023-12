Sesc Nova Iguaçu recebe campeonato de Power Soccer neste fim de semana - Divulgação

Publicado 15/12/2023 12:20

Nova Iguaçu - O Sesc Nova Iguaçu recebe, a partir de hoje, o Campeonato Brasileiro de Futebol em Cadeiras de Rodas, também conhecido como Power Soccer ou Powerchair. O esporte é praticado por atletas com deficiências motoras severas que usam cadeiras de rodas motorizadas. O evento vai reunir 5 times numa disputa com partidas repletas de energia, habilidade e superação de limites. A entrada é franca.



Hoje a disputa acontece até às 18h, e, amanhã das 9h às 13h. A competição reunirá cerca de 40 atletas determinados a demonstrar sua destreza e paixão pelo esporte. A unidade está localizada na Rua Dom Adriano Hipólito, 10, em Moquetá, Nova Iguaçu.



Criada em 1978, na França, a modalidade é disputada em uma quadra do tamanho de uma de basquete, e é composta por duas equipes com quatro atletas cada, sendo um deles o goleiro. A disputam, em geral, tem dois tempos de 20 minutos, e não há divisão de gêneros, podendo homens e mulheres competirem juntos. A bola tem de 32,5 cm de diâmetro, maior que uma bola de futebol convencional.



No esporte, os atletas usam uma cadeira de rodas motorizada, equipada com um para-choque que contribui com os passes e dribles. A habilidade no manuseio do joystick, que controla o equipamento, é fundamental. Antes das disputas, as cadeiras ainda passam por um teste de velocidade pela arbitragem e não podem ultrapassar os 10 quilômetros por hora.



O campeonato é uma realização da Associação Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas (ABFC), com apoio do Sesc RJ e da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), e tem o patrocínio da Dom Atacadista.



Equipes que participarão do campeonato



Blue Angels

Fortaleza PS

Minas PS

Novo Ser

RJ PS



SERVIÇO

Campeonato Brasileiro de Futebol em Cadeiras de Rodas

Data: Sexta-feira, 15/12, e sábado, 16/12

Sesc Nova Iguaçu, Rua Dom Adriano Hipólito, 10, Moquetá

Entrada franca