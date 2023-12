Agentes estão percorrendo bairros de Nova Iguaçu para ajudar população a se prevenir da doença - Divulgação

Agentes estão percorrendo bairros de Nova Iguaçu para ajudar população a se prevenir da doençaDivulgação

Publicado 15/12/2023 11:13

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Superintendência de Vigilância Ambiental em Saúde (SUVAM) da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS),realiza, nesta semana, a Campanha de Enfrentamento à Dengue. Equipes da SUVAM estão percorrendo os bairros para conscientizar a população sobre maneiras de prevenção à doença. As ações contam com o apoio da Atenção Primária e da Vigilância Epidemiológica.



Às vésperas do verão, as ações de intensificação de combate à dengue são importantes aliadas contra a proliferação e surgimento de novos casos. Os Agentes de Combate a Endemias vão visitar residências para orientar, prevenir e conscientizar moradores sobre a importância de acabar com possíveis focos do mosquito Aedes Aegypti. Eles vão identificar focos de criadores e realizar tratamentos com larvicidas em pneus, caixas d’água, recipientes de plantas e outros locais que contenham água parada.

Além disso, os Agentes de Combate à Endemias, também atuarão conscientizando a população da importância dos 10 minutos contra a dengue, orientando sobre como acabar com focos de mosquito e manter suas casas seguras.



O secretário municipal de saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, explica que o plano de enfrentamento contra à dengue foi elaborado com base nos dados fornecidos pelos Agentes de Combate a Endemias. De janeiro a outubro deste ano, Nova Iguaçu registrou 371 casos de dengue.



“Os Agentes de Combate a Endemias realizaram mapeamento dos casos de dengue e onde o mosquito Aedes Aegypti tem mais presença nos bairros de Nova Iguaçu, e, com base nisso, formulamos estratégias de enfrentamento tendo como prioridade esses locais. É importante lembrar que com o verão chegando, precisa-se ter mais cuidados para que a dengue, a zika e a chikungunya não ganhem força”, disse.



Medidas para evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti:



Tampe os tonéis e caixas d’água e lixeiras;

Mantenha calhas sempre limpas;

Deixe garrafas e recipientes com a boca para baixo;

Mantenha lonas para materiais de construção e piscinas sempre esticadas para não acumular água;

Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia; e

Limpe e coloque tela nos ralos.