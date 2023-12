Crianças brincaram e se divertiram muito com a presença de Papai Noel e presentes - Divulgação

Publicado 15/12/2023 11:32

Nova Iguaçu - A sala de aula deu lugar à chegada do Papai Noel. Assim foi o dia para 400 alunos da Escola Municipal Professora Irene da Silva Oliveira, no bairro de Vila de Cava, em Nova Iguaçu. Além de se divertirem com brinquedos infláveis e lancharem, eles receberam presentes do ‘Bom Velhinho’, como bolas, bonecas, carrinhos de controle remotos e estojo de maquiagem. A ação, realizada por professores e diretores da unidade, faz parte do Projeto do Bem, que proporciona aos estudantes um dia de Natal na escola.



“Algumas dessas crianças só têm esse dia para receber um presente durante todo o ano. Queremos proporcionar um dia com alegria para eles, que ficam ansiosos pela presença do Papai Noel. Até o cardápio da escola é diferente neste dia, com direito a hambúrguer e pipoca. Eles ganham roupa também. É um dia mágico e especial”, afirmou a diretora geral da escola, Marjorie Lamha.



Alunos da educação infantil ao quinto ano, entre 5 a 12 anos, participaram do evento. O estudante Jeremias Gomes, de 11, disse que ficou sem dormir de tanta ansiedade para ver o Papai Noel na escola.



“Queria muito ver o Papai Noel, abraçar e beijar ele. Quase derrubei ele no chão. Pedi uma bola de futebol de presente. Passei de série na escola, fui bonzinho e respeitei meus pais. Mereci um presente de Natal”, brincou o menino, um dos animados com a festa natalina.



Geraldo Magela Valle de Oliveira, de 62 anos, 15 deles trabalhando como Papai Noel disse que a emoção de estar com as crianças durante uma festa de Natal é uma data especial para ele.



“Eu fico emocionado com essa festa, pois o carinho que recebo das crianças é algo que fica marcado em minha vida. O carinho deles é sensacional. Vou continuar trabalhando como Papai Noel para continuar tendo essa alegria”, garantiu.