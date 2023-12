Ano letivo de Nova Iguaçu foi encerrado com homenagens feitas a alunos e professores da rede - Divulgação / Renato Fonseca

Publicado 22/12/2023 06:00

Nova Iguaçu - O ano letivo de Nova Iguaçu teve seu encerramento em grande estilo. A Secretaria Municipal de Educação homenageou, na última quinta-feira, profissionais de ensino das 144 escolas escolares e aos alunos aprovados nos processos seletivos para ingresso em escolas técnicas e federais do estado.

“Fechamos um ciclo anual. Trouxemos todos os nossos diretores gestores das unidades para que o trabalho deles realizado dentro da rede municipal seja reconhecido. Todas receberam um certificado, porém dez escolas foram homenageadas por se destacarem na área de formação, no simulado, nas práticas lúdicas, no reforço escolar, na proposta pedagógica, enfim, estimulando e valorizando cada vez mais o trabalho nas salas de aula”, afirmou a secretária municipal de Educação de Nova Iguaçu, Maria Virgínia.

A secretária ainda destacou algumas mudanças na rede de ensino este ano, como o início do processo de climatização nas salas de aula e o anúncio do concurso da Educação, que deve ter o edital publicado em janeiro do próximo ano.

“Além desses avanços, ainda tivemos alunos se destacando. Já temos mais de 20 deles passando por ótimas colocações em escolas técnicas e federais. Isso mostra a qualidade do nosso ensino”, garantiu.

É o caso da jovem Rafaela Rosa Rodrigues, de 15 anos, aluna da Escola Municipalizada de Jaceruba. Ela passou em primeiro lugar para o curso de automação industrial no Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) e em segundo em eletrotécnica no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ).

“Com um bom ensino em sala de aula e com minha dedicação aos estudos, estou iniciando minha carreira profissional. Quando vi que tinha se classificado, fiquei muito feliz. Quero seguir para a área de tecnologia. Esse ano foi o melhor da minha vida, pois sempre estudei na mesma escola e me sinto orgulhosa”, disse a estudante, que além de um certificado, ganhou uma medalha de primeiro lugar e um kit de material escolar.