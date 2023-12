Plano Diretor de Nova Iguaçu foi debatido na Câmara Municipal neste mês - Divulgação

Publicado 22/12/2023 11:00

Nova Iguaçu – Agentes públicos municipais participaram, na Câmara Municipal, de uma audiência pública do Plano Diretor Municipal de Mova Iguaçu. No encerramento da programação de 2023, que reuniu representantes da administração pública, do poder legislativo e sociedade civil, foram apresentadas as contribuições e ideias colhidas nas oficinas e salas temáticas criadas pela Secretaria Municipal Desenvolvimento Urbano (SEMDUR) durante o ano para discutir o tema.

Com base nas propostas, foi feito o projeto de lei que vai orientar o planejamento e desenvolvimento urbano do município nos próximos dez anos. Para o secretário de Desenvolvimento Urbano, José Reginaldo Bastos da Cruz, a audiência fecha um ciclo de muito trabalho e dedicação de todos os envolvidos.

“Fizemos uma revisão do Plano Diretor, com tudo que foi pontuado durante toda sua elaboração. Esse resultado é fruto de muito trabalho das partes envolvidas, seja da administração pública e da sociedade civil”, afirmou Cruz.

Após a audiência pública, a minuta do projeto do Plano Diretor é transformada em projeto de lei para ser apreciada pelo prefeito e pela Procuradoria Geral do Município. Depois, ele será enviado para a Câmara Municipal para aprovação e publicação no Diário Oficial para entrar em vigor.

O histórico completo do Plano Diretor está disponível no link abaixo:

http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semdur/planodiretor/