Nova válvula instalada pro concessionária irá melhorar o abastecimento de água em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 25/12/2023 16:55 | Atualizado 25/12/2023 16:55

Nova Iguaçu - Em mais uma iniciativa para melhorar o sistema de abastecimento em Nova Iguaçu, a Águas do Rio instalou uma válvula controladora de vazão numa tubulação localizada na Rua Ministro Lafaiete de Andrade, em Comendador Soares.

A medida é o primeiro passo para permitir que a concessionária opere o equipamento a distância, a partir do Centro de Operações Integradas (COI) da empresa, no Centro do Rio, garantindo maior controle da quantidade de água que passa pelas redes de distribuição daquela região e, por consequência, um fornecimento de água mais estável.



“Essa intervenção faz parte do nosso cronograma de ações para melhorar o fornecimento de água em Nova Iguaçu. Essa válvula permitirá, além de controle a distância, a setorização do fornecimento de água. Ou seja, para futuros reparos, independente da ocorrência, poderemos isolar algumas áreas e reduzir o trecho em que terá o abastecimento suspenso, impactando um número menor de pessoas”, destacou Felipe Esteves, que é diretor-executivo da Águas do Rio e atua na Baixada Fluminense.