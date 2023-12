Carteirinhas de artesão da Fenig concede uma série de benefícios aos profissionais - Divulgação

Publicado 26/12/2023 09:01

Nova Iguaçu - A Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG) entregou, neste mês, 400 novas carteiras para os artesãos cadastrados na instituição. O evento, no Teatro Sylvio Monteiro, contou com apresentações de esquetes e atrações musicais.

A Fenig já cadastrou mais de quatro mil artesãos iguaçuanos desde 2017. Com a carteirinha, eles conseguem descontos em estabelecimentos comerciais parceiros da iniciativa para comprarem materiais de trabalho por um bom preço, podem vender produtos na loja Fenig Mais Top, uma parceria com o Top Shopping, além de participarem da Feira Iguassú.

“Nossos artesãos são reconhecidos como geradores de renda, empreendedores da nossa cidade. Toda profissão merece ser valorizada, e com o produtor cultural não pode ser diferente”, disse o presidente da Fenig, Miguel Ribeiro.

Fernanda Oliveira de Souza Amaral, de 45 anos, moradora de Austin, foi uma das contempladas com a nova carteirinha. Artesã há 18 anos, trabalhando com crochê e costura criativa, ela não perdeu a oportunidade de realizar uma grande conquista em sua trajetória.

"Sempre trabalhei com artesanato de maneira informal. Ter a carteirinha para mim é uma forma de reconhecimento do meu trabalho e da minha arte. Isso não tem preço", disse Fernanda.

A Fenig organiza em Nova Iguaçu nove feiras em ruas e praças, uma feira quinzenal no Top Shopping, uma loja colaborativa no segundo piso do Top Shopping, o Kiosque das Artes, em Morro Agudo, além de eventos diversos como a Feira Multicultural Tinguá na Praça, feiras do Festival de Artes, e participa de eventos como Rio Artes Manuais e Mega Artesanal, a maior feira do setor na América Latina, que ocorre em São Paulo.