Nova Iguaçu - Uma semana após pagar a segunda parcela do 13º salário, depositado no dia 20 de dezembro, a Prefeitura de Nova Iguaçu divulgou a antecipação do pagamento da folha de dezembro aos seus cerca de 16.800 servidores ativos, inativos e pensionistas. Com isso, o governo municipal encerra mais um ano com salários pagos rigorosamente em dia.

“Cuidamos das nossas despesas e receitas com muita responsabilidade. Mantemos os investimentos na cidade, mas sem que isso prejudique os nossos servidores, que são os responsáveis por manter a cidade funcionando. Desde o início da gestão, temos conseguido manter os salários pagos dentro do mês trabalhado”, afirmou o prefeito Rogerio Lisboa.

A atual gestão municipal se notabilizou por pagar os salários de seus servidores e pensionistas sempre no último dia útil de cada mês e, para dezembro, tinha previsão de depositar os vencimentos até o dia 29. No entanto, desta vez a folha será quitada dois dias antes do esperado.