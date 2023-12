Levis Claudia será a Rainha de Bateria da Leão de Nova Iguaçu no Carnaval do próximo ano - Divulgação

Levis Claudia será a Rainha de Bateria da Leão de Nova Iguaçu no Carnaval do próximo anoDivulgação

Publicado 27/12/2023 22:18

Nova Iguaçu – A Leão de Nova Iguaçu definiu a modelo e influencer Levis Claudia como rainha de bateria da agremiação para o Carnaval 2024. A escola da Baixada Fluminense irá desfilar pela Série Prata, na Intendente Magalhães no Carnaval 2024.

A beldade, nascida em Londres, mas com origem caribenha, reinará à frente da bateria da Leão e revelou que sua paixão pela dança vem desde criança. “Assim que aprendi a andar, já comecei a me arriscar na dança. Logo em seguida estudei e pratiquei jazz, sapateado, balé, e salsa”, disse.

A rainha também atua como professora, nos Estados Unidos, e disse que aos 18 anos assistiu ao filme “Orfeu Negro”, que despertou imediatamente seu amor pelo samba e pelo Brasil. “Havia algo no filme que me parecia muito familiar, e a partir dele eu tive certeza de que precisava fazer três coisas: aprender a sambar, conhecer o Brasil, e participar do carnaval”.

A Leão de Nova Iguaçu desfilará, no dia 16 de fevereiro, pela Superliga Carnavalesca, e apresentará ao público o enredo “Festa de Preto”.