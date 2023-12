Câmara de Nova Iguaçu aprovou mensagem do executivo para pagamento de abono a profissionais da educação - Divulgação

Publicado 27/12/2023 11:15

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu realizou sessão extraordinária, na última semana, para votação sobre o abono aos profissionais de educação. A pauta foi avaliada pelos parlamentares e aprovada.

A sessão extraordinária foi convocada em virtude da mensagem do Executivo que concede abono aos profissionais da educação, que será pago com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O presidente da Câmara, vereador Dudu Reina elogiou o texto e explicou que agora aprovada, a matéria segue para a sanção do prefeito.

"Abono mais do que merecido a estes profissionais de excelência da nossa cidade", afirmou.