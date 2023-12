Prefeitura de Nova Iguaçu inaugurou o Parcão, nesta semana. Atração é sucesso entre moradores - Divulgação

Publicado 28/12/2023 09:00

Nova Iguaçu - Acompanhados de sua tutora, a comerciante Maria Solange Xavier, de 60 anos, a vira-lata Mabel e o pincher Pitoco foram um dos primeiros cães a utilizarem o ‘ParCão’, equipamento construído pela Prefeitura de Nova Iguaçu e aberto ao público nesta semana. O espaço de 700 metros quadrados, que fica na Avenida Doutor Mário Guimarães, na altura das ruas Aguiar Dias e Monteiro Lobato, no Bairro da Luz, foi criado para que os animais de estimação possam brincar, socializar e desenvolver suas habilidades.



“É um local diferente para os animais. Aqui eles vão ficar mais sociáveis e manter a saúde em dia, pois vão correr, ficar livres. Brincar na rua é arriscado. No ParCão vão ficar soltos. Não vou precisar me preocupar. Como moro há 500 metros do espaço, vou ser uma espécie de xerife e tomar conta para que todos conservem o local”, comentou Maria Solange Xavier, que levou os pets para conhecer o ParCão.



O local conta com brinquedos de uso exclusivo para cães, além de bancos em formato de osso e um banco “instagramável”, que irá garantir belas fotos dos pets junto aos seus tutores. Com isso, o ‘ParCão’ promete ser um grande point de diversão e cenário para diversas publicações nas redes sociais daqueles que amam passear com seus animais de estimação.



O projeto inovador das secretarias municipais de Infraestrutura (SEMIF) e de Desenvolvimento Urbano (SEMDUR) chamou a atenção não só dos moradores da cidade, mas também dos comerciantes. Um horto da região se disponibilizou a cuidar da arborização da praça, levando mais conforto e bem estar aos usuários.



O espaço ainda possui um playground, brinquedos em círculo, um circuito de salto ajustável de acordo com o porte do animal, além de um bebedouro especial para que os pets possam se hidratar.



“É um espaço importante para os pets brincarem, se socializarem, interagirem com outros cães. Também há um espaço para os pais dos pets ficarem esperando por eles. O equipamento conta também com uma área de convivência de pergolado, com bancos e mesas, que poderá receber eventos e até mesmo campanhas de vacinação e adoção de animais, por exemplo. Para quem mora em apartamento, onde não há muito espaço para os cães brincarem, aqui é ideal”, garantiu a arquiteta da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Nova Iguaçu, Marina Gouveia, que também levou seu cãozinho Bartolomeu para conhecer o local.

Para o uso do ParCão, foram estabelecidas algumas determinações, como: o tutor deve conduzir o animal até a entrada com guia e coleira, ao entrar, fechar o portão, é obrigatória a coleta de fezes do bichinho, basta trazer um saco plástico e depositar em lixeira adequada, o tutor deve estar por perto do animal. Também não é permitida a entrada de fêmeas no cio, assim como o abandono dos animais, e cães de grande porte devem entrar com o uso de focinheira, entre outros.