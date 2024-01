Inscrições para a premiação estão abertas até o próximo dia 29 de fevereiro - Divulgação

Publicado 08/01/2024 16:44

Nova Iguaçu - A segunda edição do Prêmio Antônio Fraga, iniciativa da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig), está com inscrições abertas até o dia 29 de fevereiro. O concurso tem como objetivo valorizar os escritores locais.

O chamamento público destaca o tema “DNA Iguaçuano”. O escritor precisará explorar as raízes da cidade em contos ou poesias. Os 30 autores escolhidos terão seus textos publicados em um livro editado pela Fenig, uma vitrine para os novos talentos e uma celebração para os talentos de Nova Iguaçu.

“O tema DNA Iguaçuano é uma oportunidade de destacar a nossa cidade em todas as suas características e origens, prestigiando os talentos locais e fortalecendo a nossa produção literária”, afirmou Miguel Ribeiro, presidente da Fenig.

A primeira edição do Prêmio Antônio Fraga reuniu estudantes da rede pública municipal que escreveram contos e prosas sobre o tema “DNA Nordestino em Nova Iguaçu”. O livro com os textos dos estudantes foi publicado em dezembro do ano passado.

O Prêmio Antônio Fraga é uma ação da Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Fenig, e com apoio das secretarias municipais de Cultura e de Educação.