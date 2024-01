Alunos da rede municipal têm até sexta-feira para garantir vaga para ano letivo de 2024 - Divulgação

Publicado 09/01/2024 22:15

Nova Iguaçu - Começou nesta semana o prazo para a efetivação da matrícula escolar na rede municipal de Nova Iguaçu. Os alunos contemplados na primeira fase da pré-matrícula, realizada entre novembro e dezembro, devem garantir a vaga até sexta-feira. As vagas remanescentes serão recolocadas à disposição pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

A pré-matrícula contemplou alunos da Educação Especial, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). No entanto, para assegurar a vaga, é preciso ir à escola para a qual o estudante foi selecionado. O horário de atendimento é das 8h às 16h. Os alunos da EJA podem efetivar a matrícula até as 19h. No segundo semestre, os estudantes da EJA deverão realizar a inscrição, também de forma presencial, de 15 a 19 de julho.

Após o período de efetivação das matrículas, os alunos que, porventura, não forem contemplados, terão uma nova chance. As vagas remanescentes serão inseridas no sistema, e a segunda fase da pré-matrícula será realizada de 18 a 22 de janeiro, exclusivamente pela internet, como na primeira fase. Basta acessar www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/matricula.

Uma nova relação de inscritos será divulgada no dia 26, e os contemplados terão os dias 29 e 30 de janeiro para a efetivação da matrícula. Após este período, as vagas ainda existentes serão disponibilizadas diretamente pela unidade escolar, sendo ela a responsável pela matrícula de novos alunos.

Todas as informações sobre o processo de matrícula escolar estão na Portaria SEMED nº 195 de 17 de novembro de 2023, publicada no Diário Oficial de 21 de novembro, disponível na página da SEMED.