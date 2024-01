Ações do Outubro Rosa, Novembro Azul e Dezembro Vermelho estimularam atendimentos - Divulgação

Publicado 10/01/2024 10:00

Nova Iguaçu - Ao longo do último mês, o ônibus itinerante da saúde realizou 2.659 atendimentos em dez bairros diferentes de Nova Iguaçu. Além de conscientizar a população o veículo da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) levou serviços oferecidos por Clínicas da Família e Unidades Básicas de Saúde aos moradores e frequentadores de Nova Iguaçu.

O ônibus itinerante alcançou a marca de 13.854 atendimentos em três meses, promovendo ações de prevenção e cuidados com a saúde com ênfase nas campanhas outubro rosa, novembro azul e dezembro vermelho. Foram oferecidas consultas com dentista, vacinação, testagem rápida para ISTs, aferição de pressão arterial, glicemia capilar, encaminhamentos para exames de sangue e imagem, além de serviços de saúde e bem-estar, como cortes de cabelo, trancistas e maquiagem, tornando o ambiente mais acolhedor.

“O saldo das ações foi positivo. Levamos os serviços de saúde para cuidar do morador nestes três meses. O ônibus itinerante visitou diversos bairros, orientando e atendendo a população, além de conscientizar sobre temas de campanhas de prevenção que são extremamente importantes”, destaca o secretário municipal de Saúde de Nova Iguaçu, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.