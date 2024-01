Nova Iguaçu prorrogou inscrições para o Programa Bolsa Atleta até o fim deste mês - Divulgação

Nova Iguaçu prorrogou inscrições para o Programa Bolsa Atleta até o fim deste mêsDivulgação

Publicado 10/01/2024 12:00

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu divulgou, nesta semana, a prorrogação das inscrições para o Bolsa Atleta do município. Por meio do programa, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer vai ajudar financeiramente atletas e paratletas da cidade a partir de 14 anos a participarem de competições nacionais e internacionais. O projeto tem cinco cotas distintas de benefício para as categorias olímpico ou paraolímpico, internacional, nacional, estadual e estudantil.

As inscrições devem ser feitas na sede da Secretaria, na Rua Iracema Soares Pereira Junqueira 65, Centro, das 10h às 13h e das 14h às 16h. O valor do repasse será liberado mensalmente e creditado na conta corrente do atleta ou de seu representante legal. Os valores das bolsas variam de R$ 440 (categoria estudantil) a R$ 2.350 (olímpico ou paraolímpico).

Os candidatos devem apresentar todos documentos de identificação pessoal no ato da inscrição, assim como a declaração em papel timbrado da Entidade Nacional de Administração do Esporte (Confederado) – específica para atletas/paratletas de modalidades olímpicas e paraolímpicas e o currículo histórico esportivo com todos os méritos dos últimos três anos.

Acesse a prorrogação: https://www.doweb.novaiguacu.rj.gov.br/uploads/pmni_de_-_04-01-2024_-_quinta-feira_03044326.pdf.