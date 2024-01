Governo de Nova Iguaçu oferece oficinas socioeducativas gratuitas oferecidas pela Casa da Juventude Iguaçuana - Divulgação

Governo de Nova Iguaçu oferece oficinas socioeducativas gratuitas oferecidas pela Casa da Juventude IguaçuanaDivulgação

Publicado 12/01/2024 13:00

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu está com inscrições abertas para oficinas socioeducativas gratuitas oferecidas pela Casa da Juventude Iguaçuana. Ao todo, são 200 vagas em cinco atividades voltadas para adolescentes e jovens adultos. Para se candidatar, basta acessar www.novaiguacu.rj.gov.br/semas/unidades/casadajuventude e preencher o formulário até o dia 30 de janeiro.

As oficinas oferecidas são: grafite, canto, marketing digital, inglês e samba e percussão. Cada atividade conta com 40 vagas, e o critério de seleção dos contemplados se dará por ordem de inscrição, desde que o candidato atenda a dois pré-requisitos: residir em Nova Iguaçu e ter idade entre 14 e 29 anos.

O resultado será divulgado no dia 31 de janeiro, e os selecionados terão de 1º a 6 de fevereiro para confirmar a vaga diretamente na Casa da Juventude Iguaçuana, na Rua Liberdade, nº 58, bairro Califórnia. O horário de atendimento é das 9h às 17h. Caso o número de inscritos supere o de vagas, um cadastro reserva será feito para que candidatos não selecionados possam ocupar possíveis vagas remanescentes.

As atividades terão início no dia 6 de fevereiro, com uma grande aula inaugural. Depois, as oficinas irão ocorrer sempre às quartas, quintas e sextas-feiras, nos turnos da manhã e da tarde.

A Casa da Juventude Iguaçuana é um espaço destinado aos jovens de Nova Iguaçu, um lugar com atividades socioassistenciais, culturais, esportivas, folclóricas, lúdicas e de fomento profissional. O objetivo é promover a convivência comunitária e fortalecer vínculos estimulando e valorizando a participação e colaboração coletiva, o sentimento de pertencimento, a promoção de potencialidades e capacidades a partir das atividades realizadas em grupo.