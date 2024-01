Nova Iguaçu se destacou na geração de empregos em levantamento feito pela Firjan - Divulgação

Nova Iguaçu se destacou na geração de empregos em levantamento feito pela FirjanDivulgação

Publicado 11/01/2024 14:51

Nova Iguaçu - No último mês de novembro, o município de Nova Iguaçu se destacou no estado do Rio de Janeiro, com a geração de 635 vagas de trabalho, o que representa um valor 30,5% maior que o mesmo recorte de 2022. O número faz parte da análise da plataforma Retratos Regionais, feita pela Firjan.

o presidente da Firjan Nova Iguaçu e Região, Carlos Erane de Aguiar destacou o desempenho do município, como um dos maiores geradores da Baixada, que teve um total de 2,5 mil empregos formais.

“Percebemos uma constância na oferta de empregos pelas regiões da Baixada Fluminense e o movimento do fim do ano deu forte contribuição. A região mostra o seu potencial ao apresentar crescimento ante o ano anterior”, destacou

A análise por grande setor mostra que o resultado positivo foi puxado pelo Comércio, que concentrou a maior parte das novas vagas do período (+2.103) para o segmento varejista, impulsionado pelas contratações de fim de ano. No setor de Serviços (+552) houve oportunidades para as atividades de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo, Limpeza e Administração Pública. No período não houve oportunidades para a Agropecuária e a Indústria e Construção ficou com saldo negativo (-161).

No acumulado do ano, a maior parte dos municípios da Baixada Fluminense teve saldo positivo na geração de empregos. Na análise global, de janeiro a novembro, Magé se destaca com a oferta de 9.178 novas vagas, seguido de Duque de Caxias (+4.838), Nova Iguaçu (+3.834), São João de Meriti (+3.606), Seropédica (+2.714), Itaguaí (+1.965), Japeri (+490), Belford Roxo (+470), Paracambi (+391), Mesquita (+388), Guapimirim (+360) e Mangaratiba (+49). O saldo negativo no ano foi registado em Queimados (-39) e Nilópolis (-73).