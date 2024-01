Novos conselheiros tutelares de Nova Iguaçu tomaram posse em seus cargos nesta semana - Divulgação / Alziro Xavier / PMNI

Nova Iguaçu - Com a missão de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, 25 conselheiros tutelares tomaram posse de seus cargos nesta semana, em Nova Iguaçu. Eles foram escolhidos em outubro do ano passado, em eleição que entrou para a história da cidade após bater recorde de inscrições e de votos computados. A cerimônia de posse para o mandato de quatro anos foi realizada na Câmara Municipal.

O pleito contou com pouco mais de 300 candidatos, número 88% maior que o registrado na eleição anterior, e ficou marcado pelas mais de 21 mil pessoas que foram às urnas no dia 1º de outubro, um domingo de chuva, o maior número de eleitores já registrado na cidade em uma eleição de conselheiros tutelares.

Para Taís Gonçalves, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), os recordes estabelecidos são reflexo do trabalho nacional de conscientização sobre a importância do Conselho Tutelar que vem sendo feito.

“Aquela visão errada do papel do conselheiro tutelar que vem para tirar a criança da família está sendo desmistificada em Nova Iguaçu e em todo o país. As pessoas têm entendido cada vez mais que o conselheiro tutelar é um garantidor dos direitos da criança e do adolescente. O papel dele é potencializar a capacidade protetiva da família”, afirmou Taís.

Nova Iguaçu possui cinco Conselhos Tutelares em Austin, Cabuçu, Comendador Soares, Vila de Cava e Centro, e conta com um conselheiro tutelar em cada local. Os conselheiros contarão com equipes compostas por administradores, assistentes sociais e psicólogos aptos a prestarem os serviços necessários às famílias para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes iguaçuanos.

“Estas pessoas assumem hoje uma grande missão na cidade. Não será fácil, mas nós não iremos fugir à luta. Vamos batalhar pelos direitos das nossas crianças e adolescentes”, garantiu a secretária municipal de Assistência Social, Elaine Medeiros, que mencionou ao público presente os nomes de diversas figuras importantes na militância pela garantia dos direitos da criança e do adolescente.