O Prefeito Rogério Lisboa se reuniu neste domingo com o governador em exercício, Thiago Pampolha - Divulgação

Publicado 14/01/2024 22:14

Devido às chuvas intensas que atingiram Nova Iguaçu entre a tarde de sábado e a madrugada deste domingo, a Prefeitura montou gabinete de gerenciamento de crise, com a participação de várias secretarias e órgãos públicos, para analisar os impactos provocados pela chuva até que a cidade volte à normalidade. Também nesta manhã, o prefeito Rogerio Lisboa se reuniu, em seu gabinete, com o vice-governador Thiago Pampolha Gonçalves e demais autoridades para apresentar a situação do município e traçar estratégias para minimizar as consequências das chuvas.

O município segue em alerta máximo. De acordo com a Secretaria Municipal de Defesa Civil (SMDC), foram 235mm de chuva em 14 horas, entre 18h30m e 8h30m, o maior volume já registrado na cidade neste período de tempo desde o início das medições dos índices pluviométricos, em 2008.

A quantidade de chuva nessas 14 horas representou 77% da média histórica do mês de janeiro, de 305,8mm. Em 24 horas, entre 8h45m de sábado e 8h45m de domingo, foram 237mm. O bairro Moquetá foi o mais atingido, com 57mm de chuva em apenas uma hora. Uma mulher está desaparecida após a queda de um veículo no Rio Botas, no trecho entre Nova Iguaçu e Belford Roxo. Equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas na cidade vizinha.

Equipes da Defesa Civil estão nas ruas para atender as 41 ocorrências registradas, até o momento, sendo 34 delas alagamentos e inundações em diversos bairros. Há também registros de desabamento de imóvel, deslizamento de barreira, e ameaças de queda de poste, desabamento de imóvel e deslizamento de barreira. Ainda não há registros de pessoas desabrigadas ou desalojadas.

Diversas secretarias disponibilizaram equipes para fazer o trabalho na rua. Estão sendo usados equipamentos para a limpeza e desobstrução de bueiros, valões e rios, assim como a remoção de entulhos. Os semáforos da Via Light foram religados e está sendo feita a manutenção de sinalização de trânsito em toda a cidade.



Diversos bairros da cidade foram impactados pela chuva, sendo os das regiões do Centro, Posse e Comendador Soares os mais afetados. Com a tempestade, houve o transbordamento do Rio Botas em diferentes trechos, entre eles Estrada da Palhada, Rua Bernardino de Melo, Comendador Soares e no Moquetá.



Todos os 58 Pontos de Apoio e Abrigos Temporários da Defesa Civil estão mobilizados para, se necessário, abrigar quem precisar de um local seguro. Quem estiver em situação de risco deve ligar para os telefones: 199/ 2667-5751 / 981609740.

Já a Secretaria Municipal de Assistência Social tem esses pontos de abrigo e atendimento disponibilizados para a população. Eles também estão recebendo doações, como colchões, material de limpeza e alimentos não perecíveis:

Califórnia

Casa da Juventude Iguaçuana

Endereço: Rua Liberdade, 56, Califórnia

Moquetá

Colégio Estadual Milton Campos

Endereço: Rua Tupinamba, 271, Moquetá

Nova Era

Colégio Estadual Santo Antônio De Pádua

Endereço: Rua José Luís, 223, Mangueira

Miguel Couto

Cras Bom Retiro

Endereço: Estrada Luís de Lemos, 2556, Nova América

Comendador Soares

Cras Estação Morro Agudo

Endereço: Rua Formosa, 256, Comendador Soares

Valverde

Cras Fazenda Cabuçu (Valverde)

Endereço: Rua Abílio Augusto Távora, s/nº, Praça do Valverde

Centro

Cras Maxambomba

Endereço: Avenida Governador Portela, s/nº, Praça Santos Dumont, Centro

Cerâmica

Cras Monte Verde

Endereço: Rua Pedro Cunha, 48, Ponto Chic

Bairro da Luz

Espaço Municipal da Terceira Idade

Endereço: Av. Luís de Matos, 736, Bairro da Luz

Posse

Instituto Chrisan

Endereço: Rua Frei Frederico Vier, 175,Alto da Posse

K11

Ministério da Terra Prometida

Endereço: Rua Barão de Tinguá, 88, Centro

Caioaba

Ministério da Terra Prometida

Rua Eduardo Fernandes 130, Caioaba