Funcionários de Prefeitura de Nova Iguaçu trabalharam na limpeza das ruas neste domingo - Divulgação / PMNI

Funcionários de Prefeitura de Nova Iguaçu trabalharam na limpeza das ruas neste domingoDivulgação / PMNI

Publicado 14/01/2024 22:18

A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu já contabiliza 68.912 munícipes cadastrados para receber alertas referentes às condições do tempo pelo celular por mensagens de SMS desde 2018. Com isso, a cidade é a terceira do estado em números de pessoas registradas para receber informações.



As mensagens de texto enviadas vão desde a previsão de tempo até a recomendação para evacuação das áreas de risco previamente mapeadas. Essas informações servem de alerta para possíveis desastres, como inundações e deslizamentos causados pelas fortes chuvas, principalmente no período de verão.



Os moradores interessados em receber os alertas devem enviar pelo telefone celular uma mensagem contendo o CEP de interesse para o número 40199, podendo cadastrar mais de um CEP. Após feito o cadastramento, o celular estará apto a receber alertas e recomendações da Defesa Civil (é totalmente gratuito e não precisa ter crédito no celular).