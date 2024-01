Prefeitura de Nova Iguaçu segue realizando atendimentos da população atingida pelas chuvas - Divulgação / PMNI

Prefeitura de Nova Iguaçu segue realizando atendimentos da população atingida pelas chuvasDivulgação / PMNI

Publicado 15/01/2024 21:36

A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu divulgou novo boletim das consequências do temporal, que atingiu a cidade entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. Já foram registradas 259 ocorrências e há 90 pessoas desalojadas. Não há mais famílias desabrigadas, nem pontos de alagamentos na cidade. Até o momento, três pessoas morreram em decorrência do temporal. Desde domingo, o município está em situação de emergência.

Para atender a população, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) tem 13 pontos de atendimento disponibilizados para o cadastramento das vítimas da chuva intensa. Não há prazo para o fim deste cadastramento. Após isso, equipes da SEMAS visitarão as famílias cadastradas para que elas recebam cestas básicas, kits de limpeza e de higiene pessoal e colchonetes.

O atendimento no CRAS de Comendador Soares, a partir desta terça-feira, será feito no Colégio Estadual Comendador Soares, na Rua Milton Silva, 120. No mesmo local, haverá serviços do RJ para Todos, programa do Governo do Estado, para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os serviços oferecidos são retirada de documentos, como identidade, isenção para certidões de nascimento, casamento e óbito, habilitação para casamento, carteira de trabalho digital e balcão de empregos, entre outros.

O temporal deste fim de semana foi o maior registrado em Nova Iguaçu desde o início das medições dos índices pluviométricos na cidade, em 2008. Em apenas 14 horas foram 235 mm de chuva, o que representa 77% da média histórica para todo o mês de janeiro. O bairro Moquetá foi o mais atingido, com 57mm de chuva em apenas uma hora.

Diversas secretarias seguem disponibilizando equipes para fazer o trabalho na rua. Estão sendo usados equipamentos para a limpeza e desobstrução de bueiros, valões e rios, assim como a remoção de entulhos. Agentes da Defesa Civil seguem nas ruas fazendo vistorias de imóveis, ruas e em pontos com possibilidade de deslizamentos.

Confira a lista dos 13 pontos de atendimento:



Moquetá

COLÉGIO ESTADUAL MILTON CAMPOS

Endereço: Rua Tupinamba, 271, Moquetá, Nova Iguaçu



Nova Era

Escola Municipal Newton Gonçalves Barros

Rua: Carolina Sender, 84 – Jardim Nova Era



Miguel Couto

CRAS BOM RETIRO (MIGUEL COUTO)

Endereço: Estrada Luís de Lemos, 2556, Nova América, Nova Iguaçu



Comendador Soares

Colégio Estadual Comendador Soares

Endereço: Rua Milton Silva, 120, Comendador Soares, Nova Iguaçu



Valverde

CRAS FAZENDA CABUÇU (VALVERDE)

Endereço: Rua Abílio Augusto Távora, s/nº, Praça do Valverde, Nova Iguaçu



Centro

CRAS MAXAMBOMBA (CENTRO)

Endereço: Avenida Governador Portela, s/nº, Praça Santos Dumont, Centro, Nova Iguaçu



Cerâmica

CRAS MONTE VERDE (CER MICA)

Endereço: Rua Pedro Cunha, 48, Ponto Chic, Nova Iguaçu



Caioaba

MINISTÉRIO DA TERRA PROMETIDA

Rua Eduardo Fernandes 130



Km 32

Escola Municipal Professora Marly Tupacinunga de Mattos

Rua são Marcos, 306 – KM32

(SOMENTE VISITA)



Jacutinga

Igreja Nossa Senhora da Aparecida e São Sebastião

Rua: Delfina Borges, 1117 – Jacutinga



Ipiranga

E.M. Chaer Kazen Kalaoum

R. Flávia, sn - Ipiranga, Nova Iguaçu



Bairro da Luz

ESMUTI (Espaço Municipal da Terceira Idade)

Rua, Av. Luís de Matos, 736 - Luz, Nova Iguaçu



Marambaia

R. Pelotas, 251 - Cidade Jardim Parque Estoril, Nova Iguaçu