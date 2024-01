Prefeitura de Nova Iguaçu segue fazendo atendimento de famílias afetadas pelas chuvas do fim de semana - Divulgação

Publicado 16/01/2024 16:35

Nova Iguaçu - A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) de Nova Iguaçu encerra nesta terça-feira (16), a entrega das senhas, primeira etapa do auxílio para a população atingida pela chuva do último final de semana.

O cadastramento, segunda fase do processo, continua sendo realizado nos pontos de atendimento até que a última pessoa com senha seja atendida.

A terceira fase também já está em andamento. Equipes da SEMAS estão visitando as residências das pessoas cadastradas para confirmar as informações e, em seguida, enviar os dados para o programa Recomeçar, do Governo do Estado. No ato da visita, os moradores recebem kits de higiene pessoal e limpeza, colchonetes, roupas e cestas básicas, conforme a necessidade de cada um. No decorrer dos próximos dias, moradores de outros bairros atingidos receberão a visita domiciliar.

A SEMAS também está fazendo busca ativa por moradores que não foram aos pontos, mas necessitam de auxílio.