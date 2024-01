Bombeiros realizam buscas por Elaine Cristina de Souza Gomes, que desapareceu no Rio Botas, em Belford Roxo, pelo quinto dia seguido - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 18/01/2024 15:29 | Atualizado 18/01/2024 16:13

Rio - As buscas pelas duas vítimas que desapareceram durante o temporal que matou 12 pessoas no Rio e na Região Metropolitana no fim de semana passado chegam ao quinto dia. Nesta quinta-feira (18), o Corpo de Bombeiros (CBMERJ) trabalha em Belford Roxo e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para encontrar Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos, e no Complexo do Chapadão, na Zona Norte, para localizar Jackson Pinheiro da Silva, de 49.

A procura dos militares por Elaine Cristina, que desapareceu na noite do sábado (13) , começou da altura da Rua Doze, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo, e chegou ao bairro de São Bento, em Duque de Caxias, onde os bombeiros atuam as margens do Rio Botas. Nesta quinta, bombeiros utilizam barcos e mergulhadores para encontrar a vítima.

A cabelereira voltava de uma festa com o marido quando teve carro arrastado para o rio. A vítima estava no banco do carona e o companheiro tentou soltar seu cinto de segurança e segurar sua mão, mas ela acabou escorregando e foi levada pela força da água. O homem foi resgatado por moradores da região.

Já Jackson da Silva foi visto pela última vez na altura do Chapadão, aonde foi arrastado por uma correnteza. Os militares realizam procuras entre os bairros de Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque para encontrá-lo.

Na terça-feira (16), o corpo de José Pedro Silva de Oliveira, de 63 anos, foi encontrado no Rio Meriti , em Coelho Neto, na Zona Norte. O frentista estava desaparecido desde sábado (13), quando saiu do trabalho, em Marechal Hermes, durante o temporal e não foi mais visto.

Ele não estava na lista oficial da Defesa Civil de desaparecidos durante o temporal e, de acordo com a Polícia Civil, não há confirmação de que tenha sido vítima das chuvas, pois o exame do IML não conseguiu definir a causa da morte por causa do avançado estado de decomposição do corpo.