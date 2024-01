Criança foi encontrada dentro de carro na Estrada do Magarça, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio - Reprodução/Google Maps

Publicado 18/01/2024 19:19

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um menino de 3 anos em Guaratiba, na Zona Oeste, nesta quinta-feira (18). A.S.M foi encontrado sem vida dentro do carro do avô, que estava estacionado próximo à casa dos avós maternos, na Estrada do Magarça. Segundo registradas na ocorrência policial, o menino entrou no veículo para brincar, sem o conhecimento dos responsáveis, mas não conseguiu sair.

Em entrevista ao DIA, Marcos Monteiro, tio da criança por parte de pai, disse que o sobrinho não foi esquecido dentro do carro, mas que ele entrou sozinho. "Ele estava com a irmã da minha cunhada, mas ela precisou sair e o deixou com a avó materna. Eles todos moram no mesmo quintal. Meu irmão, que é barbeiro, chegou do trabalho e perguntou pelo filho, mas ninguém soube responder", disse Marcos.

Ao perceber a ausência, familiares e vizinhos iniciaram as buscas e encontraram A.S.M dentro o carro desmaiado. A criança foi levada para a UPA de Santa Cruz, onde deu entrada sem vida. Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para atender ocorrência e conduziram os familiares a prestar esclarecimentos na sede da 36ª DP (Santa Cruz), onde a ocorrência foi registrada.

"A família está desolada. O menino era filho único, muito amado, carinhoso, brincalhão. Era criança muito arteira, gostava de uma bagunça. Quando ele fechou a porta, com o calor que estava, deve ter passado mal", diz o tio, que afirma que a porta do carro não estava trancada quando os vizinhos o encontraram dentro do carro.

A avó materna foi presa, mas tem direito a pagar fiança. Uma perícia foi realizada no carro e Polícia Civil tenta esclarecer as circunstâncias do fato. Não há informações sobre o sepultamento do menino.