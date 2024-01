Adolescente foi sequestrado quando soltava pipa com amigos em Brás de Pina - Reprodução

Adolescente foi sequestrado quando soltava pipa com amigos em Brás de PinaReprodução

Publicado 17/01/2024 14:09 | Atualizado 17/01/2024 14:11

Rio - Testemunhas reconheceram dois dos quatro criminosos que sequestraram um adolescente de 16 anos, em Brás de Pina , na Zona Norte do Rio. O jovem foi visto pela última vez no domingo (14), quando soltava pipa com amigos, próximo à estação de trem do bairro. A região registrou três sequestros em 10 dias, nas proximidades da favela do Quitungo, e a suspeita da Polícia Civil é de que o mesmo grupo criminoso da comunidade seja responsável pelos desaparecimentos.

Além do adolescente, também foram sequestrados o entregador Wagner Motta Neves, de 33 anos, em 4 de janeiro, e Wagner Santana Vieira, de 36 anos, em 8 do mesmo mês, quando visitava familiares no bairro. No último dia 10, o corpo do segundo foi encontrado por policiais militares, às margens de um rio, na localidade do Cantinho da Ponte, na Cidade dos Meninos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A identificação da vítima foi confirmada nesta terça-feira (16).

Os sequestros são apurados pela 38ª DP (Brás de Pina) e, de acordo com o delegado titular, Flávio Rodrigues, a principal linha de investigação é de que eles tenham sido levados pelos bandidos devido a um acerto de contas de grupos criminosos, porque as vítimas moravam ou integravam o tráfico de drogas de favelas dominadas por facções rivais. Entretanto, não há confirmação de que elas tenham envolvimento com o crime organizado. Atualmente, a comunidade do Quitungo é controlado pelo Comando Vermelho.

As imagens mostram bandidos armados se aproximando em motocicletas e cercando o adolescente, que estaria soltando pipa com amigos. Em seguida, ele é obrigado a descer as escadas da estação e subir na garupa de um dos veículos usados pelos criminosos. Enquanto um homem dirige, outro sequestrador segura o pescoço da vítima e aponta uma arma na altura de sua cintura. Confira abaixo.